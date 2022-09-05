Çek Filarmoni Orkestrası su üstünde konser verdi

Çek Filarmoni Orkestrası su üstünde konser vererek dinleyicilere inanılmaz bir deneyim yaşattı.

Çek Filarmoni Orkestrası su üstünde konser verdi

Haberler - Reuters 05.09.2022 - 12:57

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Çek Filarmoni Orkestrası, Prag’ın ünlü Vltava nehri üstünde konser verdi. Suyun üzerinde yüzen zeminde konser veren müzisyenler, izleyenlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Klasik müzik dinletisi sunulan konser, Avrupa Marşı'na da ilham olan Beethoven'ın 9. senfonisinin son bölümü olan "Ode To Joy" ile başladı.

Çek Filarmoni Orkestrası su üstünde konser verdi - 1

İzleyiciler su üstündeki özel bir platformdan konseri izleme şansı elde etti. Bazı izleyiciler de küçük botlara binerek su üstünde yerlerini aldı.

Çek Filarmoni Orkestrası su üstünde konser verdi - 2

Hava, ısı ve nemin konserin su üstünde yapılmasında önemli bir rol oynadığını belirten orkestra başı David Mareček, daha önce açık alanlarda konser vermiş olmalarının kendilerine avantaj sağladığını belirtti.

Çek Filarmoni Orkestrası su üstünde konser verdi - 3

Konser, Çekya'nın 1 Temmuz'da devraldığı Avrupa Birliği Dönem başkanlığını kutlamak için düzenlendi.

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