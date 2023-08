Çekimleri grev nedeniyle durmuştu: "Deadpool 3" ertelenebilir

"Inside Out 2", "Kingdom of the Planet of the Apes" gibi "Deadpool 3"ten sonra vizyona girmesi beklenen filmlerin listede yer alması, en geç 2024 sonunda izleyiciyle buluşacağı düşünülen "Deadpool 3"ün daha ileri bir tarihe ertelendiği iddialarına sebep oldu.

Disney ya da Marvel Studios'tan "Deadpool 3"ün vizyon tarihi değişkliğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.