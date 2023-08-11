Çekimleri grev nedeniyle durmuştu: "Deadpool 3" ertelenebilir

Hollywood'da yaklaşık bir aydır gren nedeniyle çekimleri duran "Deadpool 3"ün vizyon tarihinin beklenilenden daha geç olabileceği iddia edildi.

Çekimleri grev nedeniyle durmuştu: "Deadpool 3" ertelenebilir

ve Hugh Jackman'ın başrolde yer aldığı Marvel yapımı devam filmi, "Deadpool 3", Hollywood'daki senaristlerin grevine Oyuncular Birliği'nin de katılmasıyla durmuştu.

Disney'in bu haftaki mali toplantısında filmi bekleyenleri üzen bir gelişme yaşandı. Deadpool Updates'in aktardığına göre film, şirketin 2024'ün ilk yarısı için güncellediği vizyon takviminin son halinde yer almıyor.

Yatırımcılara yapılan sunumda ortaya çıkan bu detay, 3 Mayıs 2024'te vizyona girmesi planlanan filmin büyük bir ihtimalle erteleneceğini işaret ediyor.

Çekimleri grev nedeniyle durmuştu: "Deadpool 3" ertelenebilir - 1

"Inside Out 2", "Kingdom of the Planet of the Apes" gibi "Deadpool 3"ten sonra vizyona girmesi beklenen filmlerin listede yer alması, en geç 2024 sonunda izleyiciyle buluşacağı düşünülen "Deadpool 3"ün daha ileri bir tarihe ertelendiği iddialarına sebep oldu.

Disney ya da Marvel Studios'tan "Deadpool 3"ün vizyon tarihi değişkliğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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