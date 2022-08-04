Çekimleri tamamlanan Batgirl filmi rafa kaldırıldı

Warner Bros'un yapımcılığını üstlendiği yeni süper kahraman filmi Batgirl'ün çekimleri tamamlanmasına rağmen vizyona girmeyeceği açıklandı.

Çekimleri tamamlanan Batgirl filmi rafa kaldırıldı

Haberler - ntv.com.tr 04.08.2022 - 16:35

İlişkili Haberler

Warner Bros. ve Discovery'nin birleşmesi dijital platformun kapanmasına sebep oldu

Warner Bros. ve Discovery'nin birleşmesi dijital platformun kapanmasına sebep oldu

Category

90 milyon dolarlık bütçe ile çekilen DC filmi Batgirl’ün yapımcı şirket . tarafından rafa kaldırılması, Hollywood'da şok etkisi yarattı. Leslie Grace’in başrolünde yer aldığı filmi hiçbir platformda yayınlamayacağını duyuran şirket, normalde filmi hem HBO Max’de hem de sinemalarda seyirciyle buluşturmayı planlıyordu.

YÖNETMENLERDEN AÇIKLAMA

Filmin yönetmenleri Adil El Arbi ve Bilall Fallah, şirketin iptal kararı karşısında “Hala inanamıyoruz.Yönetmen olarak, çalışmalarımızın izleyiciye gösterilmesi büyük önem taşıyor ve film henüz bitmemişken, tüm dünyadaki hayranların filmin son halini bizzat görme ve benimseme fırsatı bulmasını diliyoruz. İnşallah bir gün izleyebilirler" dedi.

Filmin başrol oyuncu Grace ise “7 ay boyunca İskoçya’da çekilen filmimize sevgisini ve emeğini veren kadrodaki tüm oyuncu arkadaşlarımla ve yorulmak bilmeyen çekim ekibimizle gurur duyuyorum” açıklamasında bulundu.

İptal edilen filmin kadrosunda Michael Keaton, J.K. Simmons, Brendan Fraser, Jacob Scipio, Corey Johnson ve Rebecca Front isimler yer alıyordu. 

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...