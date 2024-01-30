Celine Dion belgeseli "katı kişi sendromu" hakkında farkındalık yaratacak

Amazon-MGM, dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'un omuriliğini ve beynini etkileyen hastalıkla geçirdiği bir yılı kapsayan "I Am: Céline Dion" isimli yeni belgesel filmi ile farkındalık yaratmayı amaçlıyor.



Dion yaptığı açıklamada, "Bu son birkaç yıl benim için büyük bir zorluktu. Durumumu keşfetmekten onunla nasıl yaşayacağımı ve onu nasıl yöneteceğimi öğrenmeye kadar süren bir yolculuk... Ancak bunun beni tanımlamasına izin vermedim." dedi.



Şarkıcı sahnelerde olmak hakkında, “Performans kariyerime devam etme yolum devam ederken, hayranlarımı görmeyi ne kadar özlediğimi fark ettim. Bu yokluk sırasında, bu tanıyı paylaşan diğer kişilere yardımcı olmak için hayatımın bu bölümünü belgelemeye karar verdim." ifadelerini kullandı.



Belgeselin az bilinen rahatsızlık hakkında farkındalık yaratacağını umduğunu da sözlerine ekledi.



Dion, Aralık 2022'de hayranlarına bir Instagram videosunda katı kişi sendromuyla uğraştığını söyleyerek spazmların "günlük hayatının her yönünü etkilediğini" belirtmişti.



Bu, Dion'un performans göstermesini engelledi ve Mayıs 2023'te gelecekteki tüm tur tarihlerini iptal etti.



Aralık 2023'te kız kardeşi, ünlü şarkıcının kasları üzerinde kontrolü olmadığını" ancak sahneye geri dönmeye kararlı olduğunu söyledi.



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