Celine Dion hayranlarından ünlü dergiye protesto

Amerika Birleşik Devletleri merkezli popüler kültür dergisi Rolling Stone, 2008'de yayınladığı 'Tüm zamanların en iyi şarkıcıları' listesini güncellemişti.



Celine Dion'un listede olmaması, hayranları tarafından sert şekilde eleştirilmişti.



Bir grup Celine Dion hayranı da Rolling Stone’un "Tüm zamanların en iyi şarkıcıları" listesinden çıkarılmasını cuma günü New York’taki Rolling Stone ofisinin önünde protesto etti.



15 DION HAYRANINDAN PROTESTO



Variety’nin haberine göre; protestocu grup, Montreal’den New York City’e altı saatten fazla seyahat eden yaklaşık 15 Celine Dion hayranından oluşuyordu.

"CELINE ADINA BURADAYIZ"

Rolling Stone, ofisin dışındaki hayranların bir videosunu paylaştı ve bir muhabir, bazılarıyla röportaj yaptı.



Dion'un hayranları, "Celine adına kendimizi ifade etmek için buradayız çünkü belli ki büyük bir hata yaptın. Bir hayran, dünyanın en iyi şarkıcısını kaçırdığınızı anlamanızı istiyoruz” dedi.



Öte yandan Rolling Stone, okuyucularından "Bunun 'En İyi Sesler Listesi' değil, 'En İyi Şarkıcılar listesi' olduğunu akıllarında tutmalarını istemişti.