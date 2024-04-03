Çellist Stjepan Hauser Antalya'da sahne alacak

Çağdaş klasik müziğin sıra dışı isimlerinden Hırvat çellist Stjepan Hauser, "Rebel with a Cello" turnesi kapsamında Antalya'da konser verecek. 2Cellos'un kurucu üyesi olan Hauser, Charm Music Türkiye organizasyonuyla 17 Ağustos'ta Aspendos Antik Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.



Klasik müzik tutkusunu enerjik performansıyla şekillendiren Hauser, konserde klasik, pop ve rock müziğin köklü geleneklerinden yeni bir müzikal deneyimi yaşatacak.



Hauser, Pyotr İlyiç Çaykovski'den Lady Gaga'ya, Dmitri Shostakovich'ten Shakira'ya kadar geniş bir repertuvarla besleniyor. Konserin biletleri, 5 Nisan'da satışa sunulacak.

