Çello yıldızı Hauser İstanbul'a geliyor

Enstrümantalistlerin kötü çocuğu ve kısaca Hauser olarak bilinen 2Cellos'un kurucu üyesi, merakla beklenen dünya çapındaki ilk solo turnesi “Rebel with a Cello” kapsamında İstanbul'da konser verecek.
Klasik müzik tutkusunu dinamizmi ile şekillendiren, sosyal medya platformlarında milyarlarca dinlenme ve video görüntülemesi olan Hırvat çellist, Epifoni organizasyonuyla 18 Kasım akşamı Ülker Arena'da hayranlarıyla buluşacak.
Klasik, pop ve rock müziğin köklü geleneklerinden yeni bir müzikal deneyim yaratmaya karar verdiği o önemli andan beri Hauser, yerleşik müzik sektörünün geleneklerine meydan okuyarak dünyanın her yerinde konserler veriyor.
Onu bir internet fenomeni olarak tanımamızı sağlayan Hauser, "Smooth Criminal"in ikonik yorumuyla milyonların kalbini fethetti. Çaykovski'den Lady Gaga'ya veya Shostakovich'ten Shakira'ya kadar geniş bir repertuarla beslenen Hauser, tüm bunları icra eden ve dünyayı kasıp kavuran dinamik bir çellist olarak biliniyor.
Onu Andrea Bocelli veya Red Hot Chili Peppers gibi diğer sanatsal efsanelerle işbirliği yaparken veya Billboard listelerinde zirveye oturan albümü “Classic”ten performansların yer aldığı kendi çarpıcı müzik video serisi Alone Together'da yer alırken bulabilirsiniz.
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