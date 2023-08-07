Çello yıldızı Hauser İstanbul'a geliyor

Onu bir internet fenomeni olarak tanımamızı sağlayan Hauser, "Smooth Criminal"in ikonik yorumuyla milyonların kalbini fethetti. Çaykovski'den Lady Gaga'ya veya Shostakovich'ten Shakira'ya kadar geniş bir repertuarla beslenen Hauser, tüm bunları icra eden ve dünyayı kasıp kavuran dinamik bir çellist olarak biliniyor.



Onu Andrea Bocelli veya Red Hot Chili Peppers gibi diğer sanatsal efsanelerle işbirliği yaparken veya Billboard listelerinde zirveye oturan albümü “Classic”ten performansların yer aldığı kendi çarpıcı müzik video serisi Alone Together'da yer alırken bulabilirsiniz.

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