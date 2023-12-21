Cem Karaca filmini durdurma kararına ret

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın çocukluğundan başlayıp sürgün yıllarına uzanan dönemi konu alan “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmine açılan durdurma kararı mahkeme tarafından reddedildi.



Yapım şirketi, kararın ardından filmin 26 Ocak’ta vizyona gireceğini duyurdu.



Çekimler devam ederken, merhum sanatçının eşi İlkim Karaca filmde kendisine yer verilmediği ve çekimler için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle projeyi mahkemeye taşımıştı.



Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca’nın danışmanlık yaptığı, Yüksel Aksu imzalı filmde usta sanatçıyı İsmail Hacıoğlu canlandırıyor.



Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin afişi yayınlandı Haberi Görüntüle