Cem Karaca filminin çekimleri başladı

Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı filmde deneyimli oyuncu Fikret Kuşkan baba Mehmet Karaca, sinema ve televizyon dünyasının yıldız isimlerinden Yasemin Yalçın ise anne Toto Karaca rolünde yer alıyor. Projede ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi oyuncular da rol alıyor.

Cem Karaca'yı canlandırmaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu imaj tazeledi Haberi Görüntüle