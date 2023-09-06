Cem Karaca'nın Gözyaşları adlı filmde Emel Sayın'ı canlandıracak isim belli oldu

Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın da danışmanlık yapacağı filmde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman kamera karşısına geçecek.

Filmin senaryosuna son olarak Emel Sayın‘lı sahneler de eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu rolü oyuncu Melisa Döngel üstlenecek.



Cem Karaca'nın annesi ünlü tiyatrocu Toto Karaca’ya hayat verecek oyuncunun Yasemin Yalçın olacağı açıklanmıştı.



"CEM KARACA BENİM KAHRAMANIM"



Film için uzun süredir şans dersi alan ve bıyıklarını uzatan Hacıoğlu rolüyle ilgili “Cem Karaca benim için çok şey ifade ediyor. Yıllardır hayatımın her alanında yanımda gibi… Çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım… Şarkılarıyla tüm duygularıma eşlik eden muazzam bir ses” diyen İsmail Hacıoğlu; “Aynı mahallede doğdum Cem Baba’yla… Her an kendisi veya sesi karşıma çıkacaktı sanki büyüdüğüm sokaklarda… Çok erken yaşta dinlemeye başladım Cem Baba’yı… O yüzden çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım, bütün hayatım… Benim için çok şey ifade ediyor. Cem Karaca benim kahramanım” ifadelerini kullanmıştı.