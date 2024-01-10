Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yeni afişi yayınlandı

Ünü ülke sınırlarımızı aşan, müzik dehası Cem Karaca'nın hayatını konu alan "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminde Cem Karaca’yı İsmail Hacıoğlu canlandırıyor.
Yüksel Aksu’nun yönettiği, müzik direktörlüğünü Cem Öğet’in üstlendiği “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi, sanatçının hayatını, kariyerinin başlangıcından itibaren yaşadığı iz bırakan anları, kişisel dünyasına ve sanatına damgasını vuran dönemleri beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor. Filmin yeni afişi yayınlandı.
Filmde Fikret Kuşkan’ı baba Mehmet Karaca, Yasemin Yalçın’ı anne Toto Karaca rolünde izleyeceğiz. Projede ayrıca, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Buçe Buse Kahraman, Kubilay Tuncer, Alper Saldıran gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.
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