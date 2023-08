Cem Karaca'nın hayatını ele alacak filmin çekimlerine eylülde başlanacak

"CEM KARACA BENİM KAHRAMANIM"

Film için uzun süredir şans dersi alan ve bıyıklarını uzatan Hacıoğlu, son halini takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından da beğeni topladı.

Rolüyle ilgili konuşan İsmail Hacıoğlu “Cem Karaca benim için çok şey ifade ediyor. Yıllardır hayatımın her alanında yanımda gibi… Çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım… Şarkılarıyla tüm duygularıma eşlik eden muazzam bir ses” diyen İsmail Hacıoğlu; “Aynı mahallede doğdum Cem Baba’yla… Her an kendisi veya sesi karşıma çıkacaktı sanki büyüdüğüm sokaklarda… Çok erken yaşta dinlemeye başladım Cem Baba’yı… O yüzden çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım, bütün hayatım… Benim için çok şey ifade ediyor. Cem Karaca benim kahramanım” dedi.