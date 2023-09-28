Cem Özer'in usta sanatçı Cem Karaca'ya saygı duruşu olarak sahneye koyduğu "Cem Olmak" müzikali İstanbul'da ilk kez sahnelendi. Müzikal, Özer'in sahne performansı ve dans gösterilerini, Anadolu rock müziğinin usta ismi Cem Karaca'nın şarkılarıyla bir araya getiriyor.



Özer, Cem Karaca'nın hayatını anlatmadığını, onunla sohbet ettiğini ve onun hayatından bazı tespitleri aktardığını söyledi.



Cem Özer, Karaca'ya saygı duruşu mahiyetinde bu oyunu hayata geçirdiğini belirterek, "Cem Karaca, 12 Eylül faşist generallerinin haksızlığına uğradı. Vatandaşlıktan atıldı. Memleketini özledi, dönüp tekrar ülkesine kavuşunca birtakım çevrelerce dönek ilan edildi. Sol tandanslı sanat baronları Cem Karaca'yı dışlayarak ona hiç hak etmediği bir muamele gösterdi. Ben de kendimi sorumlu hissederek, ondan özür dileyerek, ona bir saygı duruşu olarak yaptım bu oyunu" dedi.

Oyunda sanatçının 10 şarkısını söylediğini kaydeden Özer, müzikalin 13 Ekim'de Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi, 14 Ekim'de Moi Sahne, 18-19 Ekim'de ise Ataşehir Duru Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacağını dile getirdi.



Yapımcılığını Oğuzhan Güler'in üstlendiği oyunun yönetmenliği Murat Gürvardar, Cem Karaca şarkılarının müzikal düzenlemesini Ercüment Vural, koreografisini ise Burcu Koçyiğit yaptı.



Müzikal, Cem Karaca'nın hayatını oynayan bir aktörün oyun sonrasında zihninden geçenleri sinematografik bir dille seyirciye aktarıyor. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun