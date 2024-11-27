Cem Yılmaz, hayranına jest yaptı

"CMXXIV" adlı gösterisiyle seyirciyle buluşan Cem Yılmaz, bir hayranının talebine kayıtsız kalmadı. Ünlü komedyenin gösterisini izlemek için bilet alan bir kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle erteleme yapılması talebinde bulundu.



Organizasyon şirketinden olumsuz yanıt alan kişi, çareyi sosyal medya platformunda Cem Yılmaz'a yazmakta buldu.

Cem Yılmaz şu yanıtı verdi:

"Sevgili abicim eğer sorununu çözemediysen, biletini iade edemediysen ki bunun mümkün olduğunu düşünüyorum, ben seni istediğin tarihte misafir ederim söz. Madem bana yazdın, çözümle geldim."

