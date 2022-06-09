Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi: Joker Dönerse Ayzek de Döner

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni filmi için çalışmaya başladığını takipçileriyle paylaştı.

Yeni filmini yazmaya başladığını duyuran 49 yaşındaki komedyen, filmdeki karakterinin bir fotoğrafını da yayımladı.

"YENİ YAZMAYA BAŞLADIĞIM FİLMDE GÖRECEĞİZ"



Yılmaz, 2019’da yaptığı ‘Karakomik Filmler: 2 Arada’ filminde canlandırdığı Ayzek karakterinin bir fotoğrafını paylaşarak, “Ayzek’in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten üç ay sonra kaldırıldı. Artık o arabalı vapur yok. Peki sonra ne oldu. Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz” notuyla paylaştı.