Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi: Joker Dönerse Ayzek de Döner

Haberler 09.06.2022 - 11:13
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni filmi için çalışmaya başladığını takipçileriyle paylaştı.
Yeni filmini yazmaya başladığını duyuran 49 yaşındaki komedyen, filmdeki karakterinin bir fotoğrafını da yayımladı.
"YENİ YAZMAYA BAŞLADIĞIM FİLMDE GÖRECEĞİZ"
Yılmaz, 2019’da yaptığı ‘Karakomik Filmler: 2 Arada’ filminde canlandırdığı Ayzek karakterinin bir fotoğrafını paylaşarak, “Ayzek’in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten üç ay sonra kaldırıldı. Artık o arabalı vapur yok. Peki sonra ne oldu. Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz” notuyla paylaştı.
"JOKER DÖNERSE AYZEK DE DÖNER"
Yeni filmiyle ilgili haberi takipçileriyle paylaşan komedyen, gönderinin devamını, yönetmen Todd Phillips'in ‘Joker’ filminin devamını çekecek olmasına gönderme yaparak, “Joker dönerse Ayzek de döner, bu kadar basit!" sözleriyle tamamladı.
Öte yandan ABD’li yönetmen Phillips de geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından ‘Joker 2’ nin senaryo taslağını ve başroldeki Joaquin Phoenix'in senaryoyu okuduğu bir fotoğrafını paylaşarak yeni filmini resmi olarak duyurmuştu.