Cemal Reşit Rey imzalı Çelebi Operası'nın dünya prömiyeri yapıldı

Prömiyer öncesinde Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Tan Sağtürk, sahnede yaptığı konuşmada; "Çelebi" adının, Osmanlı döneminde ilim, sanat ve edebiyata merakıyla bilinen kültürlü ve zarif insan tipi olarak tanımlanan karakterden geldiğini söyledi.

Ekrem Reşit Rey'in 1945'te librettosunu yazdığı, kardeşi Cemal Reşit Rey'in de bestesini 1975'te tamamladığı, geçen 50 yıllık süre zarfında sahnelenemeyen Çelebi Operası, Opera Sahnesi'nde dünya prömiyeri yaptı.

"DÜNYA ÇAPINDA BEĞENİ TOPLAYACAK BİR PRODÜKSİYON"

"Eserde, bu karakterin insan ilişkilerini anlama çabası işlenirken aynı zamanda doğu-batı sentezi ekseninde kültürel bir yolculuk da anlatılır. Çelebi'nin karşılaştığı olaylar ve karakterler dönemin sosyal ve kültürel yapısına ışık tutarken, Cemal Reşit Rey'in müzikal anlatımı da bu dramatik çerçeveyi güçlendirmektedir" diyen Sağtürk, Çelebi Operası'nın sahnelenmesinde emeği geçen sanat ve teknik ekibi tek tek kutladı.

Sağtürk, "Bu eser, Ata'mızın mirasına sahip çıkma girişimidir. Çelebi Operası, tıpkı yazılış serüveni ve sahnelenmesi için gösterilen üstün çabayla, zorlu süreçler geçirerek, dünya çapında beğeni toplayabilecek bir prodüksiyon oldu ve değerli izleyicilerimizin beğenisine sunulma noktasına geldi. Tarihin tozlu sayfalarından gün yüzüne çıkardığımız Çelebi Operasını yazan Türk Beşleri'nden Cemal Reşit Rey ve ağabeyi Ekrem Reşit Rey'i saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Tan Sağtürk, Cemal Reşit Rey'in sağlığında eserin üçüncü ve dördüncü perdelerinin eksik bölümlerini tamamladığı ve 430 sayfalık piyano-şan partilerini temize çekerek, basıma hazır hale gelmesini sağladığı için prömiyere katılan Cemal Reşit Rey'in öğrencisi Dr. Aydın Karlıbel'e şükranlarını sundu.