İstanbul'un sembolik sahnelerinden Cemal Reşit Rey Konser Salonu yenileniyor.



Salon nice oyuna, nice konsere ev sahipliği yaptı. Salonun hem izleyiciler hem de sanatçılar için yeri ayrı oldu.

Çağdaş Türk müziğinin öncü bestecilerinden Cemal Reşit Rey'in adını taşıyan salon, 36 yıldır İstanbul'un kültür-sanat hayatında çok önemli bir yer tutuyor.



Ancak salonun temmuz ayından bu yana kapıları kapalı, çünkü hem alt yapısı yenileniyor hem de afetlere karşı güçlendiriliyor.



Çalışmalara ilişkin NTV'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanı Volkan Aslan "Hem deprem dayanıklılığı hem yangın yönetmeliği uygunluğu gibi özel çalışmalarla birlikte bütün mekanik sistemini ve tesisat altyapısını yenileme sürecine gittik. Bu bir restorasyondan ziyade altyapı güçlendirme çalışması." dedi.

ÖZEL AKUSTİK SİSTEMİ KORUNUYOR

Çalışmalar İBB Miras tarafından yürütülüyor. Konser salonu, özel akustik sistemi nedeniyle korunuyor.

Aslan, "İstanbul'un en iyi konser salonlarından biri olmasını sağlayan akustik sistemi var onu da koruyacağız. 6 aydır süren Cemal Reşit Rey'in arşivini dijitalleştirme çalışmalarımız vardı. Onun orijinal notalarını dijitale çevirmiştik. Onun dijital kaynaklarını erişime açacağız." diye konuştu.



Salonda genç müzisyenler için de çalışma alanları oluşturulacak.



CRR Konser Salonu'nun kapıları 2026 yılının mart ayında yeniden açılacak.



CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Adını Cumhuriyet döneminin önde gelen bestecilerinden Cemal Reşit Rey’den alan salon, 1989 yılında kuruldu. İstanbul'un Şişli ilçesi Harbiye semtinde bulunan salon, evlendirme dairesi olarak planlandı ancak daha sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na dönüştürüldü.