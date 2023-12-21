"Cenazemize Hoş Geldiniz" filminin ekibi Eminönü'nde tavuklu pilav ile lokma dağıttı

Kayalı, tavuklu pilav dağıtmanın film konusuyla da bağdaştığını işaret ederek "Filmde bir cenaze var. Aslında nişan yapmak için aileler bir araya geliyorlar ve aileler bu nişanda tanışacak. Fakat öğreniyorlar ki evin babaannesi vefat etmiş. Onun üzerine evde bir karışıklık başlıyor. Çok enteresan espriler, çok ilginç şeyler var" ifadelerini kullandı.



Bazı ziyaretçilerin gerçekten cenaze üzerine tavuklu pilav dağıtıldığını zannettiğini aktaran Kayalı, "Çoğu kez bize kim ölmüş diye soranlar oldu. Bu da bizim için ilginç bir tecrübe oldu" diye konuştu.

YARIN VİZYONA GİRİYOR

MedYapım ve Ay Yapım ortak projesi olan, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu filmin geniş oyuncu kadrosunda Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri, Erkan Can, Gözde Seda Altuner, Timur Acar, Şükran Ovalı, Şebnem Sönmez, Deniz Uğur, Hakan Meriçliler, Hayal Ada Topakkaya ve Güven Hokna gibi ünlü isimler bulunuyor.



Serhat Kılıç ve Müge Boz ise filmde konuk oyuncu olarak yer alıyor.



Senaryosunu Vuslateri ve Doğacan Güneş Perkün'ün birlikte kaleme aldığı film 22 Aralık'ta sinemalarda olacak. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun