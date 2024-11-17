Cevher (The Substance) filminin yönetmeni Polonya'daki festivalden çekilme kararı aldı

Margaret Qualley, Dennis Quaid ve Demi Moore'un başrolleri paylaştığı The Substance (Cevher) filminin yönetmen koltuğunda Fransız yönetmen Coralie Fargeat oturuyor. 13 dakika boyunca ayakta alkışlandığı Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanan filmin yönetmeni Coralie Fargeat, X hesabında Camerimage adlı film festivaline katılmayacağını açıkladı.

Fargeat, festival yöneticisi Marek Zydowic'in kadınlara yönelik açıklamalarını gerekçe olarak göstererek "Cevher tam olarak bu tarz davranışların dünyamız üzerindeki etkisini işliyor. Artık bunlara hoşgörü göstermemeliyiz" diyerek festivale katılmayacağını duyurdu.

CEVHER FİLMİ NE ANLATIYOR?



The Substance (Cevher) filmi, Hollywood'un ulaşılması zor güzellik standartlarını ve bu standartlara ulaşmaya çalışan Elisabeth Sparkle'ı konu alıyor.



50 yaşındaki Elisabeth, "Madde" adı verilen uyuşturucu benzeri ilaç sayesinde daha genç, daha güzel, daha mükemmel birine dönüşmeye çalışır. Karaborsada satılan uyuşturucu maddenin yan etkileri ise akıl almaz derecede çoktur.