Çevre aktivisti Leonardo DiCaprio'dan 1 milyon dolar bağış

Rol aldığı yapımlarından yanı sıra küresel ısınma ve çevre kirliliğine karşı verdiği mücadeleyle de sık sık adından söz ettiriyor.

Oscar ödüllü aktör, Los Angeles'taki yangınlardan etkilenen mağdurlar için harekete geçti. DiCaprio, Los Angeles yangın yardım çalışmalarına 1 milyon dolar bağışladı. Oscar ödüllü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Los Angeles orman yangınları şehrimizi harap ediyor. 1 milyon dolar bağışlayarak hem acil ihtiyaçları hem de yangın sonrası kurtarma çalışmalarını destekliyorum."