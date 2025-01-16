Çevre aktivisti Leonardo DiCaprio'dan 1 milyon dolar bağış
Son olarak Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri filmiyle adından söz ettiren Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Los Angeles'taki yangınlardan etkilenenlere yardım etmek için 1 milyon dolar bağışladı.
Rol aldığı yapımlarından yanı sıra küresel ısınma ve çevre kirliliğine karşı verdiği mücadeleyle de sık sık adından söz ettiriyor.
Oscar ödüllü aktör, Los Angeles'taki yangınlardan etkilenen mağdurlar için harekete geçti. DiCaprio, Los Angeles yangın yardım çalışmalarına 1 milyon dolar bağışladı. Oscar ödüllü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Los Angeles orman yangınları şehrimizi harap ediyor. 1 milyon dolar bağışlayarak hem acil ihtiyaçları hem de yangın sonrası kurtarma çalışmalarını destekliyorum."
Öte yandan, Google ve YouTube'un Los Angeles bölgesindeki yardım kuruluşlarına 15 milyon dolar katkıda bulunacağı duyuruldu. Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan toplamda 4 milyon dolar bağışta bulundu.
Disney, Paramount, CAA, Comcast ve NBCUniversal, Netflix, Amazon ve Warner Bros. Discovery de önemli katkılarda bulundu.
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