Ceyda Düvenci'nin konuğu Selda Alkor: Abim oyunculuk yapmamı istemedi

"ABİM OYUNCULUK YAPMAMI İSTEMEDİ"

Düvenci'nin “Polis bir baba, ev hanımı bir anneniz vardı değil mi?” sorusuna Alkor “12 yaşında babamı, 16 yaşında annem kaybettim. Çalışma hayatına başladığımda İstanbul’a gelmiştik. Abim oyunculuk yapmamı istemediği için 3 sene benimle konuşmadı. Yıllar sonra, Alkor soyadını devam ettirebiliyorum diye beni desteklemeye başladı" cevabını verdi.



Duayen oyuncu "Şu an benim kanımdan olan hiç kimse yok, sadece ben varım” diyerek abisinin ve ablasının ölümüyle ilgili üzüntüsünü paylaştı.