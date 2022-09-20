Ceyda Düvenci'nin konuğu Selda Alkor: Abim oyunculuk yapmamı istemedi

Haberler 20.09.2022 - 12:37
Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında Türk Sinemasının duayen ismi Selda Alkor’u konuk etti.
Düvenci ve Alkor, 90'lı yılların sonunda izleyiciyle buluşan Böyle mi Olacaktı? adlı diziyle yıllar önce başlayan dostluklarını anlattılar.
"ABİM OYUNCULUK YAPMAMI İSTEMEDİ"
Düvenci'nin “Polis bir baba, ev hanımı bir anneniz vardı değil mi?” sorusuna Alkor “12 yaşında babamı, 16 yaşında annem kaybettim. Çalışma hayatına başladığımda İstanbul’a gelmiştik. Abim oyunculuk yapmamı istemediği için 3 sene benimle konuşmadı. Yıllar sonra, Alkor soyadını devam ettirebiliyorum diye beni desteklemeye başladı" cevabını verdi.
Duayen oyuncu "Şu an benim kanımdan olan hiç kimse yok, sadece ben varım” diyerek abisinin ve ablasının ölümüyle ilgili üzüntüsünü paylaştı.
"OYUNCULUĞUM DİZİLERDE ORTAYA ÇIKTI"
Düvenci, ünlü oyuncuya "Siz çok tutkuyla yıldızlara mı ulaşmak istediniz yoksa akıllıca kalplerde kalmak mı istediniz oyunculuk kariyerinizde?” sorusunu yöneltti. Alkor, “Ben akıllıca kalplerde kaldığımı zannediyorum” diyerek mesleğinin ona kattıklarını ve duygularını vurguladı.
79 yaşındaki oyuncu sözlerine “Benim gerçek oyunculuğum dizilerle ortaya çıktı. Sinema filminde oynayamadığım rolleri dizilerde oynamış oldum" sözleriyle devam etti.
"TEKLİF GELMİYOR"
Alkor'un uzun zamandır dizilerde rol almadığını belirten Düvenci'ye, Alkor'dan “Yer almıyorum çünkü teklif gelmiyor. Selda Alkor olarak buradayım, dizilerdeki başarım tartışılmaz. Kendileri bilir” cevabı geldi.
Samimi açıklamalarıyla NTV ekranına yansıyan bu hoş ve samimi sohbet, renkli görüntüler ortaya çıkardı.