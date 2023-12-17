Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul aynı sahnede buluştu

Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul’u sahnede buluşturan "Override" oyunu 13 Ocak’ta DasDas’ta prömiyer yapacak.

Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul aynı sahnede buluştu

Stacey Gregg’in 2013 yılında yazdığı, DasDas ve OJİ ortak yapımı "Override" oyunu provalarına başladı. 13 Ocak Cumartesi günü DasDas’ta prömiyerini yapacak oyun, teknolojinin insan bedeni üzerindeki etkilerini masaya yatırıyor.

Oyunun yönetmenliğini Taner Tunçay üstlenirken oyuncu kadrosunda Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor.

Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul aynı sahnede buluştu - 1

"Override" prömiyerinden hemen sonra 14 Ocak Pazar günü yeniden tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

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