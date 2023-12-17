Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul aynı sahnede buluştu

Stacey Gregg’in 2013 yılında yazdığı, DasDas ve OJİ Tiyatro ortak yapımı "Override" oyunu provalarına başladı. 13 Ocak Cumartesi günü DasDas’ta prömiyerini yapacak oyun, teknolojinin insan bedeni üzerindeki etkilerini masaya yatırıyor.
Oyunun yönetmenliğini Taner Tunçay üstlenirken oyuncu kadrosunda Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor.
"Override" prömiyerinden hemen sonra 14 Ocak Pazar günü yeniden tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.
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