Ceza: Üç albümümün hakları bende değil

Melis İşiten ile Zaten Şov programına konuk olan Ceza, Yerli Plaka, Medcezir ve Rapstar albümlerinin telif haklarının kendisinde olmadığını söyledi. Ceza, bu nedenle yüzde 1 dahi kazanamadığını söyledi.

Ünlü rapçi şu ifadeleri kullandı:

"Albüm anlaşmalarını çok yanlış imzaladım. En değerli 3 albümüm olan Yerli Plaka, Medcezir ve Rapstar'ın hakları bende değil. Ben yüzde 1 dahi kazanmıyorum o albümlerden. Yani o imzaları atmak istemezdim."

