Chad Stahelski: John Wick 5 çok farklı olacak

"HERKES 'VAY CANINA' DİYECEK"

"John Wick'in macerası aslında tamamlandı" diyen Stahelski, sözlerine şöyle devam etti:



Bu yüzden beşinci filmi yapmanın tek yolu, John Wick'in de dahil olduğu yeni bir olayı anlatmak. Yüksek Şura'nın devamı değil. John yas sürecini geride bıraktı. Bu film gerçekten çok farklı olacak. Herkes fragmanı seyredince 'Vay canına, bunu izlemeliyim' diyecek.