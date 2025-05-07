Chad Stahelski: John Wick 5 çok farklı olacak
John Wick evreni genişlemeye devam ediyor. Serinin yönetmeni Chad Stahelski, merakla beklenen beşinci filmle ilgili konuştu.
Aksiyon serileri Matrix ve John Wick ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick evreni genişlemeye devam ediyor.
Serinin yönetmeni Chad Stahelski, John Wick 5 ile ilgili konuştu. Empire'a konuşan Stahelski, yeni filmin hayranların alışık olduğu çizgiden epey farklı olacağını söyledi.
"HERKES 'VAY CANINA' DİYECEK"
"John Wick'in macerası aslında tamamlandı" diyen Stahelski, sözlerine şöyle devam etti:
Bu yüzden beşinci filmi yapmanın tek yolu, John Wick'in de dahil olduğu yeni bir olayı anlatmak. Yüksek Şura'nın devamı değil. John yas sürecini geride bıraktı. Bu film gerçekten çok farklı olacak. Herkes fragmanı seyredince 'Vay canına, bunu izlemeliyim' diyecek.
SERİNİN SON FİLMİ 2023 YILINDA İZLEYİCİ İLE BULUŞTU
2014 yılında başlayan serinin dördüncü filmi, 2023'te vizyona girmiş ve dünya genelinde 440 milyon dolardan fazla gişe geliri elde etmişti.
Film, Ian McShane'in canlandırdığı Winston ve Laurence Fishburne'ün canlandırdığı Bowery King'in, üzerinde Wick'in isminin yazılı olduğu bir mezarın başında durduğu sahneyle sona ermişti.
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