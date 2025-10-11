Channing Tatum'ın "Avengers: Doomsday" heyecanı: Hayallerimin ötesinde

Marvel'ın merakla beklenen Avengers: Doomsday filminde Gambit karakterine hayat verecek olan Channing Tatum heyecanını paylaştı.

 Russo kardeşlerin yönetmen koltuğunda oturduğu Avengers: Doomsday filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ’ın birçok ikonik karakteri yeniden bir araya geleceği filmde da rol alacak

.Deadpool & Wolverine filminde canlandırdığı Gambit karakteriyle Avengers: Doomsday'de de boy gösterecek olan ünlü oyuncu, mutluluğunu paylaştı.

Jimmy Fallon'ın programına konuk olanTatum, senaryoyu okuduktan sonra büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve hayranların yaklaşan Avengers: Doomsday için henüz hazır olmadıklarını söyledi.

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU

Çocukken hep bir X-Men olmak istediğini belirten , "Şimdi Avengers'da olmak en çılgın hayallerimin ötesinde" ifadelerini kullandı.

18 ARALIK 2026'DA VİZYONDA

Robert Downey Jr.’ın Iron Man yerine, Doctor Doom rolü ile katıldığı film,18 Aralık 2026'da izleyici ile buluşacak.

Kadroda ayrıca; Chris Hemsworth, Simu Liu, Hayley Atwell, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Florence Pugh, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn Lewis Pullman, Letitia Wright, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen ve Winston Duke gibi isimler de var.

