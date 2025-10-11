Channing Tatum'ın "Avengers: Doomsday" heyecanı: Hayallerimin ötesinde

Russo kardeşlerin yönetmen koltuğunda oturduğu Avengers: Doomsday filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Marvel’ın birçok ikonik karakteri yeniden bir araya geleceği filmde Channing Tatum da rol alacak .Deadpool & Wolverine filminde canlandırdığı Gambit karakteriyle Avengers: Doomsday'de de boy gösterecek olan ünlü oyuncu, mutluluğunu paylaştı. Jimmy Fallon'ın programına konuk olanTatum, senaryoyu okuduktan sonra büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve hayranların yaklaşan Avengers: Doomsday için henüz hazır olmadıklarını söyledi.

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU Çocukken hep bir X-Men olmak istediğini belirten Channing Tatum, "Şimdi Avengers'da olmak en çılgın hayallerimin ötesinde" ifadelerini kullandı.

