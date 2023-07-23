Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin hayatını kaybetti

Charlie Chaplin, eşi Oona Chaplin ve yedi çocukları

JOSEPHINE CHAPLIN HAKKINDA

1949 yılında Kaliforniya'da dünyaya gelen Chaplin, ilk kez "Limelight" adlı filmde rol aldı. Babasının yönetmen koltuğunda ve başrolünde olduğu filmde, Josephine Chaplin henüz 3 yaşındaydı.



Chaplin, kariyeri boyuncu "Hong Kong'lu Kontes", "Flight Into The Sun" ve "The Canterbury Tales" gibi filmlerde rol aldı.



"The Canterbury Tales", Berlin'de 'Altın Ayı Ödülü'nü kazanmıştı.

