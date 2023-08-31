Charlie'nin Melekleri serisinin yönetmeni yeni bir filme yeşil ışık yaktı

Başrollerinde Cameron Diaz, Lucy Liu ve Drew Barrymore'un yer aldığı Charlie'nin Melekleri filminin yönetmen, yeni bir filmin gelebileceğinin sinyallerini verdi.

Charlie'nin Melekleri serisinin yönetmeni yeni bir filme yeşil ışık yaktı

2000 yılında vizyona giren Charlie's Angels (Charlie'nin Melekleri) filmi, başrolündeki üç büyük isimle büyük bir fenomen haline gelmişti. Cameron Diaz, Drew Barrymore ve Lucy Liu'nun yer aldığı iki filmlik seri, McG (Joseph McGinty Nichol) tarafından yönetilmişti.

1970'lerin aynı adlı televizyon dizisinden uyarlanan filmlerin yönetmeni, yeni bir Charlie'nin Melekleri filmine sıcak baktığını söyledi.

Charlie'nin Melekleri serisinin yönetmeni yeni bir filme yeşil ışık yaktı - 1

McG, Entertainment Weekly'ye verdiği röportajda üçüncü filmin çekilebileceğine dair konuşurken "Çok sevdiğim üç oyuncuyla uzun bir konuşma yapmam gerekir" dedi. Yönetmen "Belki de anlatacak bir hikayemiz daha vardır. Üçünü de çok seviyorum. Beni dünyasına tanıttılar. İlk kez yönetmenlik yaptığım dönemde beni çok desteklediler" ifadelerini kullandı.

Charlie'nin Melekleri serisinin yönetmeni yeni bir filme yeşil ışık yaktı - 2 Charlie's Angels (2019)

YENİ BİR KADRO İLE ÇEKİLDİ

Öte yandan, Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu son Charlie'nin Melekleri filminin başrollerinde Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska yer almıştı. Filmin bazı sahneleri İstanbul'da çekildi.

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