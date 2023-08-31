Charlie'nin Melekleri serisinin yönetmeni yeni bir filme yeşil ışık yaktı

McG, Entertainment Weekly'ye verdiği röportajda üçüncü filmin çekilebileceğine dair konuşurken "Çok sevdiğim üç oyuncuyla uzun bir konuşma yapmam gerekir" dedi. Yönetmen "Belki de anlatacak bir hikayemiz daha vardır. Üçünü de çok seviyorum. Beni sinema dünyasına tanıttılar. İlk kez yönetmenlik yaptığım dönemde beni çok desteklediler" ifadelerini kullandı.

Charlie's Angels (2019) YENİ BİR KADRO İLE ÇEKİLDİ Öte yandan, Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu son Charlie'nin Melekleri filminin başrollerinde Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska yer almıştı. Filmin bazı sahneleri İstanbul'da çekildi.