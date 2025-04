Charlize Theron başrolde: The Old Guard 2'den haber var

Charlize Theron'un başrolde olduğu The Old Guard, 2020 yılında yayınlanmıştı. Hikayesiyle büyük ilgi gören yapımın devam filmi The Old Guard 2 ise çekimleri üç yıl önce tamamlanmasına rağmen izleyici karşısına çıkmamıştı.

Merakla beklenen The Old Guard 2'nin yayın tarihi belli oldu. Film, 2 Temmuz 2025'te izleyici ile buluşacak.