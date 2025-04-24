Charlize Theron başrolde: The Old Guard 2'den haber var
The Old Guard, uzun bir aradan sonra devam filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Charlize Theron'un yeniden başrolde olduğu devam filminin yayın tarihi belli oldu.
Charlize Theron'un başrolde olduğu The Old Guard, 2020 yılında yayınlanmıştı. Hikayesiyle büyük ilgi gören yapımın devam filmi The Old Guard 2 ise çekimleri üç yıl önce tamamlanmasına rağmen izleyici karşısına çıkmamıştı.
Merakla beklenen The Old Guard 2'nin yayın tarihi belli oldu. Film, 2 Temmuz 2025'te izleyici ile buluşacak.
Filmin yönetmen koltuğunda Victoria Mahoney otururken; senaryo da çizgi romanın yaratıcısı Greg Rucka ile Sarah L. Walker imzası taşıyor.
Charlize Theron'un başrolde olduğu filmde; KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo, Chiwetel Ejiofor, Henry Golding, Uma Thurman ve Henry Golding gibi isimler yer alıyor.
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