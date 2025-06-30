Charlize Theron'ın Nolan filmindeki rolü açıklandı
Christopher Nolan'ın yıldız kadrolu The Odyssey filminde rol almaya hazırlanan Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, merakla beklenen film hakkında konuştu.
Şeytanın Avukatı, Kasımda Aşk Başkadır, Cani ve Mad Max: Fury Road gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Charlize Theron, Christopher Nolan'ın yıldız kadrolu filminde rol almaya hazırlanıyor. Matt Damon'ın başrolünü üstleneceği The Odyssey filminde, Oscar ödüllü oyuncu büyücü Kirke'ye hayat verecek.
Filmdeki rolü hakkında Variety'ye konuşan 49 yaşındaki oyuncu, film çekimlerine henüz başlamadığını ifade etti. Rolüne nasıl hazırladığı sorulan oyuncu şu yanıtı verdi:
"Bilmiyorum. Sadece Chris (Nolan) ile konuşacağım ve nereye varacağını göreceğiz. Çok korkutucu aslında. Yani mahalledeki yeni çocuk gibi olacağım ve herkes ne yaptığını bilecek ama ben bilmiyorum."
KADRODA KİMLER VAR?
Oppenheimer" ile Oscar kazanan Christopher Nolan'ın yeni filminde Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o gibi isimler rol alacak. Merakla beklenen filmin kadrosuna son olarak Oppenheimer filminde fizikçi Edward Teller'ı canlandıran Benny Safdie ve X, Pearl, Blade, Infinity Pool ve Emma gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Mia Goth dahil oldu.
NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Filmin, 17 Temmuz 2026'da IMAX formatıyla vizyona girmesi bekleniyor.
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