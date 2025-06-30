Charlize Theron'ın Nolan filmindeki rolü açıklandı

Şeytanın Avukatı, Kasımda Aşk Başkadır, Cani ve Mad Max: Fury Road gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Charlize Theron, Christopher Nolan'ın yıldız kadrolu filminde rol almaya hazırlanıyor. Matt Damon'ın başrolünü üstleneceği The Odyssey filminde, Oscar ödüllü oyuncu büyücü Kirke'ye hayat verecek.

Filmdeki rolü hakkında Variety'ye konuşan 49 yaşındaki oyuncu, film çekimlerine henüz başlamadığını ifade etti. Rolüne nasıl hazırladığı sorulan oyuncu şu yanıtı verdi:

"Bilmiyorum. Sadece Chris (Nolan) ile konuşacağım ve nereye varacağını göreceğiz. Çok korkutucu aslında. Yani mahalledeki yeni çocuk gibi olacağım ve herkes ne yaptığını bilecek ama ben bilmiyorum."

