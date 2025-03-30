Chewbacca'nın ikonik yaylı tüfeği rekor fiyata satıldı

Orijinal Star Wars üçlemesinde Chewbacca’nın kullandığı ikonik yaylı tüfek, açık artırmada 750 bin dolardan fazla bir fiyata satıldı.



1977 ile 1983 yılları arasında çekilen ilk üç Star Wars filminde kullanılan silah için 250 bin ile 500 bin dolar arasında bir fiyat tahmin edilmesine rağmen 768 bin 600 dolara satıldı.

Açık artırmada satılan bir diğer önemli parça ise 370 bin doları aşan bir fiyatla Yeni Bir Umut filminin sonunda Luke Skywalker’a verilen madalya oldu.



Londra doğumlu aktör Peter Mayhew tarafından canlandırılan devasa ve tüylü Wookie karakteri Chewbacca, Star Wars serisinin en ikonik figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.

