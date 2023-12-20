Chicago’da Cumhuriyetin 100. yılına özel konser düzenlendi

Türk piyanist Evren Özel ve Maestro Russell Vinick yönetimindeki Chicago Metropolitan Senfoni Orkestrası, konserde ünlü besteci Mozart'ın yanı sıra Türk besteciler Nevit Kodalli, Ulvi Cemal Erkin ve İlker Kömürcü'nün eserlerini seslendirdi.

Konsere Chicago Başkonsolosu Engin Türesin, TACA’nın eski başkanı Orhangazi Ilgaz Ülger, ATAA Başkanı Dr. Nilüfer Esen Bilgin ile çok sayıda Amerikalı ve Türk izleyici katıldı. Konserin açılış konuşmalarını TACA’nın eski başkanı Orhangazi Ilgaz Ülger ile ATAA Başkanı Dr. Nilüfer Esen Bilgin yaptı. Açılış konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata, sanatçıya verdiği önemden, klasik müziğin geliştirilmesine yaptığı katkılardan söz edildi.

