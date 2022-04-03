Chill-Out Festival 15 Mayıs'ta İstanbul'da

FESTİVALİN KATILIMCILARI



STAVROZ



Etnik, akustik ve organik sesleri parçalarına ve canlı performanslarına dahil etme yetenekleriyle tanınan Stravroz, özgürlüklerini ve yaratıcılıklarını müzik aracılığıyla ifade etme konusundaki bitmeyen istekleri sayesinde, müzik endüstrisinde her zaman öne çıkmayı başardı. Son on yılda grup, tüm Avrupa ve ABD'deki en iyi mekanlardan bazılarında sahne alırken, sayısız single, albüm ve LP yayınladı.





ROMARE



Müzik kariyerine ağırlıklı olarak küçük çaplı etkinliklerde hem davulcu hem de gitarist olarak sahne alarak başlayan Romare, zamanla kendini tam anlamıyla ifade etmek için sample tabanlı deep house ve psychedelic parçalar üretmeye başladı.



CHRISTIAN LÖFFLER



Elektronik müzik dünyasının en büyüleyici sanatçılarından biri olan Christian Löffler, karmaşık ve derin minimal bir seçki ile sahnede olacak.