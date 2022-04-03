Chill-Out Festival 15 Mayıs'ta İstanbul'da

Katılımcılarını her yıl farklı deneyimlerde buluşturan Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta kapılarını İstanbul'da bir kez daha açıyor.

Chill-Out Festival 15 Mayıs'ta İstanbul'da

Haberler 03.04.2022 - 14:39

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Kaş Caz Festivali ağustosta müzikseverlerle buluşacak

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‘Yeryüzündeki Cennet’ mottosuyla yola çıkan Chill-Out , 15 Mayıs tarihinde ’da Kemer Country Club’da müzik ve eğlence sevenlerle buluşacak.

Festivalin açıklanan ilk konukları, 2000'li yılların müzik dünyasına kazandırdığı en dinamik grup 'Belçikalı Stavroz', elektronik sahnesinin yaratıcı isimlerinden 'İngiliz DJ Romare' ve elektronik müzik dünyasının en büyüleyici sanatçılarından biri olan 'Christian Löffler' oldu.

FESTİVALİN KATILIMCILARI

STAVROZ

Etnik, akustik ve organik sesleri parçalarına ve canlı performanslarına dahil etme yetenekleriyle tanınan Stravroz, özgürlüklerini ve yaratıcılıklarını müzik aracılığıyla ifade etme konusundaki bitmeyen istekleri sayesinde, müzik endüstrisinde her zaman öne çıkmayı başardı. Son on yılda grup, tüm Avrupa ve ABD'deki en iyi mekanlardan bazılarında sahne alırken, sayısız single, albüm ve LP yayınladı.
 

ROMARE

Müzik kariyerine ağırlıklı olarak küçük çaplı etkinliklerde hem davulcu hem de gitarist olarak sahne alarak başlayan Romare, zamanla kendini tam anlamıyla ifade etmek için sample tabanlı deep house ve psychedelic parçalar üretmeye başladı. 

CHRISTIAN LÖFFLER

Elektronik müzik dünyasının en büyüleyici sanatçılarından biri olan Christian Löffler, karmaşık ve derin minimal bir seçki ile sahnede olacak. 

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