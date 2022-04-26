Chill-Out Festival 17. yılını kutluyor

‘Yeryüzündeki Cennet’ mottosuyla yola çıkan Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta İstanbul Kemer Country Club’da müzik ve eğlence sevenlerle buluşuyor. Bu yıl 17’nci yılını kutlayan Chill Out Festival, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dopdolu bir program sunmaya hazırlanıyor.



Festivalin bu yılki konukları, 2000'li yılların müzik dünyasına kazandırdığı Stavroz grubu, elektronik sahnesinin yaratıcı isimlerinden İngiliz Dj Romare, elektronik müzik dünyası sanatçılarından Christian Löffler, Berlin house müziğinin temsil ettiği her şeyle eş anlamlı olan Madmotormiquel, müziğin birleştirici gücüne odaklanan DJ ve prodüktör Deer Jade, Can Tanca, Serkan Eles ve Hiss-i Elektro.

FESTİVALİN KATILIMCILARI:



STAVROZ



Etnik, akustik ve organik sesleri parçalarına ve canlı performanslarına dahil etmesiyle tanınan Stravroz, özgürlüklerini ve yaratıcılıklarını müzik aracılığıyla ifade etme konusunda müzik endüstrisinde öne çıkmayı başardı. Grup, sayısız single, albüm ve LP yayınladı.



ROMARE



Müzik kariyerine ağırlıklı olarak küçük çaplı etkinliklerde hem davulcu hem gitarist olarak sahne alarak başlayan Romare, zamanla sample tabanlı deep house ve psychedelic parçalar üretmeye başladı. Elektronik müzik şirketi Ninja Tune'ın bir parçası olan sanatçı, Türkiye'nin dört bir yanından müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.



CHRISTIAN LOFFLER



Elektronik müzik dünyası sanatçılarından Christian Löffler, canlı performansı için 15 Mayıs'ta geri dönüyor. Sanatçı, karmaşık ve derin minimal bir seçkiyle sahnede olacak.



MADMOTORMIQUEL



Madmotormiquel, yeni performansını 15 Mayıs'ta Chill-Out Festival’de sergileyecek.



DEER JADE



Cenevre doğumlu DJ ve prodüktör, Güney Afrika, Meksika, İbiza, Amsterdam, Paris, Berlin ve şimdi de İstanbul’da sahne alarak dünyanın dört bir yanından 40'tan fazla ülkeyi dolaştı.



CAN TANCA/SERKAN ELES



Can Tanca, Türkiye'nin müzik endüstrisinin önemli bir üyesi. Sanatçı, elektronik müziğin yatıştırıcı tarafının hızla genişlemesine ve büyümesine izin verdi.



'Dreams Way' adlı radyo programının küratörü Serkan Eles, sanatçı olarak çalıştığı süre boyunca downtempo electronica, etnik/melodik house ve daha birçok renkli ezgiler arasında gidip geldi.