Chill-Out Festival 17. yılını kutluyor

‘Yeryüzündeki Cennet’ mottosuyla yola çıkan Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta İstanbul Kemer Country Club’da müzik ve eğlence sevenlerle buluşuyor.

Bu yıl 17’nci yılını kutlayan Chill Out Festival, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dopdolu bir program sunmaya hazırlanıyor.



Festivalin bu yılki konukları, 2000'li yılların müzik dünyasına kazandırdığı Stavroz grubu, elektronik sahnesinin yaratıcı isimlerinden İngiliz Dj Romare, elektronik müzik dünyası sanatçılarından Christian Löffler, Berlin house müziğinin temsil ettiği her şeyle eş anlamlı olan Madmotormiquel, müziğin birleştirici gücüne odaklanan DJ ve prodüktör Deer Jade, Can Tanca, Serkan Eles ve Hiss-i Elektro.