Chopin'in gizli bestesi: 200 yıl sonra depoda bulundu!

New York'taki Morgan Kütüphanesi ve Müzesi'nin kasasında, ünlü Polonyalı besteci Frederic Chopin'in yaklaşık 200 yıl önce bestelediği bilinmeyen bir vals keşfedildi. New York Times'ın haberine göre, el yazısıyla Chopin'in adının yer aldığı nota, ilkbaharda bir küratör tarafından bulundu.



Küratör Robinson McClellan, buluşu keşfettiğinde yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, "Burada neler oluyor? Bu ne olabilir?" diye düşündüğünü ifade etti.

Robinson McClellan, notaların fotoğrafını çekip evde çalmış. Ancak yine de bu eserin Chopin'e ait olup olmadığını anlayamamış.

Hem Polonyalı besteci üzerine uzman olan bir akademisyenle notaları paylaşıp hem de notaların kağıdı ve mürekkebini test edince bu keşiften emin olmuş.



McClellan, notaların kaleme alınış biçiminin de Chopin'inkiyle uyumlu olduğunu belirterek "Bu sonuçtan artık tamamen eminiz" diyor.

ŞÜPHEYLE YAKLAŞILIYOR

McClellan, "Sonuçlarımıza olan güvenimiz tamdır," dedi. Ancak, New York Times'ın bildirdiğine göre, klasik müzik dünyasında, bulunan şaheserlere ilişkin haberler genellikle şüpheyle karşılanmakta ve sahtecilik tartışmalarına yol açmaktadır.



1849'da 39 yaşında hayatını kaybeden Chopin'in yeni eserlerinin bulunması oldukça nadir bir durum. Klasik müziğin en sevilen figürlerden biri olmasına rağmen, diğer bestecilere kıyasla daha az üretken olmuş ve neredeyse tamamı solo piyano için olmak üzere yaklaşık 250 parça bestelemiştir.

Müze, keşfedilen valsin Chopin'in 20'li yaşlarının başında, 1830-1835 yılları arasında yazdığını düşünüyor.

Dünyaca ünlü Çinli piyanist Lang Lang eserin "çarpıcı karanlığı pozitif bir şeye dönüştürdüğü" yorumunu yaptı.



