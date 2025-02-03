Chris Evans yanıtladı: Avengers'a geri dönecek mi?

43 yaşındaki oyuncu, "Bu hep oluyor. Yani, Endgame'den beri birkaç yılda bir oluyor. Artık cevap vermeyi bıraktım. Evet, hayır; mutlu bir şekilde emekli oldum!" dedi.

"BANA EMEKLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Kaptan Amerika rolünü Evans'tan devralan Mackie, yakında vizyona girecek Cesur Yeni Dünya ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Esquire'daki aynı röportajda Mackie, Evans'ın yakın gelecekte Kaptan Amerika rolüne geri dönme planı olmadığını söyledi.

Mackie, "Chris'le birkaç hafta önce konuştum ve o zaman böyle bir şey masada değildi. En azından bana masada olduğunu söylemedi çünkü sordum. 'Biliyorsun, film için herkesi geri getireceklerini söylediler. Sen geri dönecek misin?' dedim ve o da 'Biliyorsun, ben mutlu bir şekilde emekli oldum' dedi. Bunu o sırada öğrendim.Menajerim bana göstermişti. 'Ah, sanırım Chris geri dönüyor' demişti. Tek bildiğim bu. Senaryoyu görmedim" ifadelerini kullandı.