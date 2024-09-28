Chris Hemsworth ve Sam Rockwell aynı projede buluşuyor

Son olarak "Furiosa"da rol alan Chris Hemsworth ile "Argylle"da boy gösteren Sam Rockwell, aksiyon filmi "Stuntnuts: The Movie" için bir araya geliyor.

Chris Hemsworth ve Sam Rockwell aynı projede buluşuyor

Matthew Vaughn yapımcılığındaki dört bölümlük serinin ilk filmi "Stuntnuts: The Movie" için hazırlıklar sürüyor.

Deadline'ın haberine göre; Chris Hemsworth ve Sam Rockwell, projede bir araya gelecek. İkili, dublör sanatçılarıyla dolu bir toplulukta kendilerini oynayacak.

Greg Townley'in de kadroda olduğu filmi  Damien Walters yönetecek. , dublör olan iki kardeşin hikayesini anlatacak.

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