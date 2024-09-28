Chris Hemsworth ve Sam Rockwell aynı projede buluşuyor

Matthew Vaughn yapımcılığındaki dört bölümlük serinin ilk filmi "Stuntnuts: The Movie" için hazırlıklar sürüyor.

Deadline'ın haberine göre; Chris Hemsworth ve Sam Rockwell, projede bir araya gelecek. İkili, dublör sanatçılarıyla dolu bir toplulukta kendilerini oynayacak.

Greg Townley'in de kadroda olduğu filmi Damien Walters yönetecek. Film, dublör olan iki kardeşin hikayesini anlatacak.