Chris Hemsworth ve Sam Rockwell aynı projede buluşuyor
Son olarak "Furiosa"da rol alan Chris Hemsworth ile "Argylle"da boy gösteren Sam Rockwell, aksiyon filmi "Stuntnuts: The Movie" için bir araya geliyor.
Matthew Vaughn yapımcılığındaki dört bölümlük serinin ilk filmi "Stuntnuts: The Movie" için hazırlıklar sürüyor.
Deadline'ın haberine göre; Chris Hemsworth ve Sam Rockwell, projede bir araya gelecek. İkili, dublör sanatçılarıyla dolu bir toplulukta kendilerini oynayacak.
Greg Townley'in de kadroda olduğu filmi Damien Walters yönetecek. Film, dublör olan iki kardeşin hikayesini anlatacak.
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