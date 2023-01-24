Chris Hemsworth'ün belgeseli Aborjinleri kızdırdı

Marvel’ın süper kahramanı Thor ile tanınan dünyaca ünlü Avustralyalı yıldız Chris Hemsworth, rol aldığı belgesel diziyle tepkilerin odağında.

Amerikalı yöneymen Darren Aronofsky’nin yapımını üstlendiği Limitless (Sınırsız) adlı belgesel dizide, Avustralya’daki New England Ulusal Parkı’nda Aborijinler için büyük manevi öneme sahip bir bölge olan Wrights Lookout’ta kültürel bir törene yer verildi. Hemsworth, dansçılarla törene katılırken üstsüz, beyaz toprak boyasına boyanmış olarak görüldü.

Wrights Lookout; Thunggutti, Anaiwan ve Gumbaynggirr halkı arasında paylaşılan bir bölge olurken, birçok yerli grup, bölgenin üç halkı nasıl bir araya getirdiğine dikkat çekerek töreni sıcak bir şekilde karşıladı. Ancak Thunggutti halkından yaşlılar, kendilerine danışmadığını iddia ederek çekimi saygısızlık olarak nitelendirdi.

Dizinin arkasındaki yapım şirketi Nutopia, çekimler başlamadan önce üç topluluğun da üyeleriyle kapsamlı istişareler yapıldığını söyledi.



Farklı topluluklarla ilişki kurmak için sette bir yerli kültür danışmanının da işe alındığı belirtildi.

