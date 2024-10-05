Chris Martin'den Michael J. Fox itirafı: Cennette olmak gibi bir şey
"Geleceğe Dönüş" filminin yıldızı Michael J. Fox, birkaç ay önce Glastonbury'deki Coldplay konserinde sahneye çıkıp gruba eşlik etmişti. Coldplay'in solisti Chris Martin, ünlü oyuncu ile şarkı söylemenin kendisine hissettirdiklerini açıkladı.
Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olarak görülen ve her yıl İngiltere'de düzenlenen Glastonbury'deki Coldplay konserinde büyük bir sürpriz yaşanmıştı.
Konser devam ederken sahneye "Geleceğe Dönüş" ile tanınan Michael J. Fox tekerlekli sandalye ile sahneye gelmişti. Ünlü oyuncu, "Fix You" ve "Humankind" isimli şarkılarda gitarıyla Coldplay'e eşlik etmişti.
"KAHRAMANIMIZA SONSUZA KADAR TEŞEKKÜRLER"
Coldplay grubunun solisti Chris Martin, Michael J. Fox'a "Michael, bizim bu grubu kurmamızın ana nedeni çünkü biz Geleceğe Dönüşü izledik. O yüzden kahramanımıza sonsuza kadar teşekkür ederim. Dünya'daki en harika insanlardan birisin. Teşekkürler Michael" sözleriyle övgüler yağdırmıştı.
"ONUNLA ÇALMAK ÇOK HEYECAN VERİCİYDİ"
Coldplay grubunun solisti Chris Martin, bu konserden aylar sonra yeni albüm tanıtımı için “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”a konuk oldu.
Variety'de yer alan habere göre; Glastonbury'de Michael J. Fox'un kendilerine eşlik ettiği an hakkında konuşan Chris Martin, şu ifadeleri kullandı:
"Sanırım bizim yaşımızdaki insanlar için bu işi yapmayı hayal etmemize neden olan bazı şeyler var. Ve benim için bunlardan biri 'Geleceğe Dönüş'teki Michael... Onunla birlikte çalmak benim için çok heyecan vericiydi. Çünkü 7 yaşında olmak ve cennette olmak gibi bir şey, böyle hissettiriyor. Elbette bir insan olarak çok ilham verici."
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