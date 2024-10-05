Chris Martin'den Michael J. Fox itirafı: Cennette olmak gibi bir şey

Dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olarak görülen ve her yıl İngiltere'de düzenlenen Glastonbury'deki Coldplay konserinde büyük bir sürpriz yaşanmıştı.

Konser devam ederken sahneye "Geleceğe Dönüş" ile tanınan Michael J. Fox tekerlekli sandalye ile sahneye gelmişti. Ünlü oyuncu, "Fix You" ve "Humankind" isimli şarkılarda gitarıyla Coldplay'e eşlik etmişti.