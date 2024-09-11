Chris Miller'dan "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" açıklaması

Örümcek Evreni üçlemesinin son filmi "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse"ün 2025'ten 2027'ye ertelendiği iddia edildi. Çıkan haberler sonrası yapımcı Chris Miller'dan açıklama geldi.

Chris Miller'dan "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" açıklaması

“Spider-Verse” üçlemesini sonlandıracak olan "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" filmi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

InSneider, Sony Pictures'ın şimdiye kadar üzerinde yapılan çalışmaların çoğunu yaratıcı nedenlerden dolayı hurdaya çıkardığı ve filmin 2027'den önce vizyona girmesinin mümkün olmadığı iddialarını ortaya attı.

Erteleme haberleri sonrası  yapımcı Chris Miller sessizliğini bozdu. Variety'nin haberine göre; X hesabından paylaşım yapan Miller, "Hiçbir şey iptal edilmedi. Makaralar güzel ilerliyor" ifadelerini kullandı.

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