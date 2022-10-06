Christian Bale: Tüm rolleri hep Leonardo DiCaprio'ya veriyorlar

"TÜM ROLLER İLK ONA TEKLİF EDİLİYOR"

48 yaşındaki oyuncu, eğer bir oyuncu o rolü elde edebilmişse, bunun DiCaprio’nun o rolü reddetmiş olmasından kaynaklandığını belirtti. Bale, “Kimin ne dediği önemli değil. Yönetmenlerle ne kadar yakın olduğunuz da önemli değil. Daha önce pek çok kez çalıştığım insanlar, tüm rolleri hep ilk ona önermeyi tercih etti. Yani teşekkürler Leo çünkü bu onun oynadığı her rolü, kendisinin seçtiği anlamına geliyor. Aferin ona, harika bir oyuncu” ifadelerini kullandı.