Christian Slater Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu
Bay Robot ve Dexter: Original Sin gibi dizilerle tanınan ve birçok projede rol alan Christian Slater, Hollywood Bulvarı'nda yıldız sahibi oldu.
Vampirle Görüşme, Robin Hood: Hırsızlar Prensi gibi yapımlarla yıldızı parlayan Christian Slater, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırıldı.
Ünlü oyuncu, eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu.
55 yaşındaki Christian Slater'ı törende eşi Brittany Lopez ve kızları Eliana ile Lena yalnız bırakmadı. Ünlü isme törende, rol arkadaşları Sarah Michelle Gellar ve Carly Chaikin de destek oldu.
"AİLEM OLMASAYDI BUNLAR MÜMKÜN OLMAZDI"
Christian Slater yıldızına kavuştuğu törende yaptığı konuşmada ailesinden övgüyle bahsetti ve "İnanılmaz ve harika çocuklarım var. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum. Hollywood Bulvarı'nda bir yıldıza sahip olmak harika ama ailem ve bugün sahip olduğum sevgi olmasaydı bunların hiçbiri mümkün olmazdı" dedi.
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