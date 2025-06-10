Christian Slater Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi oldu

55 yaşındaki Christian Slater'ı törende eşi Brittany Lopez ve kızları Eliana ile Lena yalnız bırakmadı. Ünlü isme törende, rol arkadaşları Sarah Michelle Gellar ve Carly Chaikin de destek oldu.

"AİLEM OLMASAYDI BUNLAR MÜMKÜN OLMAZDI"

Christian Slater yıldızına kavuştuğu törende yaptığı konuşmada ailesinden övgüyle bahsetti ve "İnanılmaz ve harika çocuklarım var. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum. Hollywood Bulvarı'nda bir yıldıza sahip olmak harika ama ailem ve bugün sahip olduğum sevgi olmasaydı bunların hiçbiri mümkün olmazdı" dedi.