Christina Aguilera'nın hayatı belgesel oluyor

6 Grammy ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Christina Aguilera'nın hayatı, uzun metrajlı bir belgesel film oluyor. Aguilera'nın hayatı ve kariyerine odaklanan belgeselin yönetmenliğini Ting Poo üstlenecek. Belgesel, Aguilera’nın hayatını odağına alırken, kişisel arşivinden görüntüleri izleyiciyle buluşturacak. Daha önce yayınlanmamış olan bu görüntüler, bir Disney yıldızı olarak kariyerine başlayıp bugün dünya çapında tanınan bir yıldıza dönüşmesini gözler önüne serecek.

Yönetmen Poo filmle ilgili olarak, “Christina Aguilera, günümüzün en ikonik sanatçılarından biri, müziği dünya çapında milyonlarca insana ilham veriyor. Bu müziğin arkasındaki insanın hikayesini anlatmaktan büyük gurur duyuyorum” dedi.

Belgesel aynı zamanda Aguilera’nın kariyeri boyunca savunduğu yaratıcı özgürlük ve cinsiyet eşitliği gibi konulara yaklaşımını da gözler önüne serecek.

Christina Aguilera, eğlence endüstrisindeki en etkili Latin sanatçılardan biri olarak kabul ediliyor. 2013'te Time, onu dünyadaki en etkili 100 kişi arasında sıraladı. Kariyeri boyunca dünya çapında 75 milyondan fazla plak satan sanatçı, 2009'da Billboard tarafından 2000'lerin en başarılı yirminci sanatçısı olarak sınıflandırıldı.