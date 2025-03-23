Christoph Waltz, Only Murders in the Building dizisinin kadrosunda

İki Oscar ödüllü oyuncu Christoph Waltz'un yeni projesi belli oldu. Oyuncu, Only Murders in the Building dizisinin 5. sezonuna dahil oldu.

Christoph Waltz, Only Murders in the Building dizisinin kadrosunda

Quentin Tarantino imzalı Inglorious Basterds filmindeki rolüyle ilk Oscar'ını kazanan Christoph Waltz, Only Murders in the Building dizisinde rol alacak. 2013 yılında Django Unchained filmindeki rolüyle ikinci Oscar ödülünü kazanan oyuncu, dizisinin 5. sezonunda yer alacak.

Steve Martin, Martin Short ve 'in başrollerini paylaştığı dizinin 4. sezonuna Meryl Streep, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Jane Lynch, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani ve Molly Shannon gibi isimler dahil olmuştu.

, 3. sezonuyla 21 Emmy ödülüne aday gösterildi.

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