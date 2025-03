Christoph Waltz, Only Murders in the Building dizisinin kadrosunda

Quentin Tarantino imzalı Inglorious Basterds filmindeki rolüyle ilk Oscar'ını kazanan Christoph Waltz, Only Murders in the Building dizisinde rol alacak. 2013 yılında Django Unchained filmindeki rolüyle ikinci Oscar ödülünü kazanan oyuncu, dizisinin 5. sezonunda yer alacak.



Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez'in başrollerini paylaştığı dizinin 4. sezonuna Meryl Streep, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Jane Lynch, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani ve Molly Shannon gibi isimler dahil olmuştu.



Dizi, 3. sezonuyla 21 Emmy ödülüne aday gösterildi.