Christopher McQuarrie'den Top Gun 3 açıklaması

Tom Cruise'un başrolünde olduğu Top Gun: Maverick filmi, 2022 yılında elde ettiği gişe başarısıyla adından sıkça söz ettirmişti. Bu başarının ardından serinin üçüncü filmi için çalışmaların başlandığı açıklanmıştı. Heyecanla beklenen Top Gun 3 ile alakalı Christopher McQuarrie'den yeni bir açıklama geldi. Josh Horowitz'in sunuculuğunu üstlendiği podcast'e konuk olan ünlü yapımcı, üçüncü filmi için fikirlerin hazır olduğunu söyledi. "ZATEN HAZIR" Horowitz'in, "Top Gun 3, bazı yönlerden Top Gun: Maverick'ten daha mı zor çözümleniyor?" sorusuna McQuarrie, "Hayır iş hazır zaten" yanıtını verdi. Horowitz, bu cevabın üzerine "Yani çözdünüz mü?" diye tekrar sorduğunda ise "Evet, ne olduğunu şimdiden biliyorum" dedi.

"TEK BİR SOHBETTE İSKELET ORTAYA ÇIKTI" Christopher McQuarrie, sözlerine "Zor olmadı. Zor olacağını düşünmüştüm ama işte güzel olan da o: Odaya girip 'Hadi bakalım, şimdi ne yapacağız?' dediğiniz an... Sonra Ehren Kruger bir fikir ortaya attı, ben de 'Aslında evet' dedim. Tek bir sohbette iskelet ortaya çıktı. Yani zor değildi. İşin gerçeği, bu filmlerin hiçbirini çözmek zor değil" diye devam etti.

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