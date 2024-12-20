Christopher Nolan, 2024 yılının en iyi filmini açıkladı

Prestij, Inception, Kara Şövalya ve Interstellar gibi filmlerle tanınan yönetmen Christopher Nolan, Gladyatör 2 filminden övgüyle bahsetti.



Nolan, Ridley Scott imzalı filmi "dudak uçuklatan bir yapım" ve "ustalık eseri" olarak nitelendirdi ve 2024 yılında en sevdiği film olarak nitelendirdi.



GLADYATÖR 2 HAKKINDA

Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini (2000) 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıdı.



Paul Mescal, Pedro Pascal ve Denzel Washington'ın başrollerini paylaştığı Gladyatör 2, gişede büyük bir başarı yakaladı ve Altın Küre Ödülü'ne aday göserildi.

