Christopher Nolan, 2024 yılının en iyi filmini açıkladı

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan, bu yıl izlediği en iyi filmi açıkladı.

Christopher Nolan, 2024 yılının en iyi filmini açıkladı

Prestij, Inception, Kara Şövalya ve Interstellar gibi filmlerle tanınan yönetmen Christopher Nolan, Gladyatör 2 filminden övgüyle bahsetti.

Nolan, Ridley Scott imzalı filmi "dudak uçuklatan bir yapım" ve "ustalık eseri" olarak nitelendirdi ve  2024 yılında en sevdiği olarak nitelendirdi.

GLADYATÖR 2 HAKKINDA

Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü "Gladyatör" filmini (2000) 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıdı.

Paul Mescal, Pedro Pascal ve Denzel Washington'ın başrollerini paylaştığı Gladyatör 2, gişede büyük bir başarı yakaladı ve Altın Küre Ödülü'ne aday göserildi.

Christopher Nolan, 2024 yılının en iyi filmini açıkladı - 1

Filmin başrol oyuncusu Paul Mescal, ilk Gladyatör filmindeki Lucilla'nın oğlu Lucius'un yetişkin versiyonunu canlandırıyor. İmparator Geta'ya Stranger Things dizisiyle adından söz ettiren Joseph Quinn hayat veriyor. Pedro Pascal ise Marcus Acacius adındaki bir generali canlandırıyor. Washington ise Macrinus rolünde.

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