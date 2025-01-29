Christopher Nolan imzalı The Odyssey filmi Sicilya'da çekilecek
Oppenheimer filmiyle 2023 yılına damga vuran ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yıldızlarla dolu filminin çekimlerinin nerede yapılacağı belli oldu.
Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen ve "Oppenheimer" ile Oscar kazanan Christopher Nolan, yeni filmi The Odyssey için hazırlıklara başladı.
Yıldızlarla dolu bir kadro kuran Nolan'ın yeni filminde başrolleri; Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Jon Bernthal ve Charlize Theron paylaşacak.
Variety'nin haberine göre; İthaka kralının Truva Savaşı'ndan sonra eve dönüş yolculuğunu anlatan efsanevi öyküyü konu alacak The Odyssey filminin çekimleri yaklaşık iki ay içinde Sicilya'da "keçi adası" diye bilinen Favignana'da başlayacak.
Filmin bir bölümü de Sicilya'nın Eolian adasında gerçekleşecek. Çekimler ardından Birleşik Krallık ve Fas da sürecek.
FİLMİN KONUSU NE?
Homeros’un antik Yunan destanı Odysseia, hala okunan en eski edebiyat eserlerinden biri olma özelliğini koruyor. Destan, Yunan kahramanı Odysseus’un, Truva Savaşı sonrası evine dönerken yaşadığı zorlu yolculuğu konu alıyor.
NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Nolan'ın senaryosunu da kaleme alacağı film, Homeros'un destanını ilk kez IMAX ekranlarına taşıyacak ve 17 Temmuz 2026'da tüm sinemalarda gösterime girecek.
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