Christopher Nolan imzalı The Odyssey filmi Sicilya'da çekilecek

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen ve "Oppenheimer" ile Oscar kazanan Christopher Nolan, yeni filmi The Odyssey için hazırlıklara başladı. Yıldızlarla dolu bir kadro kuran Nolan'ın yeni filminde başrolleri; Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Jon Bernthal ve Charlize Theron paylaşacak.

Variety'nin haberine göre; İthaka kralının Truva Savaşı'ndan sonra eve dönüş yolculuğunu anlatan efsanevi öyküyü konu alacak The Odyssey filminin çekimleri yaklaşık iki ay içinde Sicilya'da "keçi adası" diye bilinen Favignana'da başlayacak.



Filmin bir bölümü de Sicilya'nın Eolian adasında gerçekleşecek. Çekimler ardından Birleşik Krallık ve Fas da sürecek.