Christopher Nolan "Oppenheimer" oyuncusundan rolü küçük olduğu için özür diledi

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Oppenheimer filmi, gişede rekor kırmaya devam ediyor. 181 dakikalık uzunluğuyla Christopher Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olan "Oppenheimer", dünya çapında 700 milyon dolar hasılatı aştı. Film, yılın en çok hasılat elde eden 4. filmi oldu.
Filmde Jean Tatlock karakterine hayat veren Florence Pugh, filmdeki rolüyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
"Küçük Kadınlar ve "Black Widow" gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu, yönetmen Nolan'ın kendisinden özür dilediğini söyledi. 27 yaşındaki oyuncu, "Christopher, rolümün çok büyük bir rol olmadığını bilmemi istiyordu ve eğer oynamak istemezsem anlayacağını söylemişti. Ben de 'Hiç fark etmez. Bir kafede kahve bile yapıyor olsam fark etmez. Yapalım!' dedim" ifadelerini kullandı.
Nolan'ın daha sonra kendisinden özür dilediğini belirten Pugh, "Nolan'ın rolümün küçük olması nedeniyle benden özür dilediğini hatırlıyorum. Ona özür dilemesine gerek olmadığını söyledim" dedi.
SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ
Öte yandan, Oppenheimer'ı izleyenler, filmde edebiyat tarihi ve felsefedeki en önemli metinlerden biri kabul edilen Bhagavad Gita'nın yer aldığı sahneye sosyal medyadan tepki göstermişti. Filmde bahsedilen sahnede Robert Oppenheimer rolündeki Cillian Murphy ve Jean Tatlock'ı canlandıran Florence Pugh, ilişki sırasında durup ayağa kalkıyor, kitaplığa giderek Bhagavad Gita'nın bir baskısını alıyor ve Murphy'den okumasını istiyor.
Murphy, Oppenheimer'ın ilk nükleer bomba patlatıldığında aklına gelen ve Bhagavad Gita'dan alıntılanan "Ben Ölüm oldum, dünyaların yok edicisi" dizesini okuyor ve ilişki yeniden başlıyor.
REKOR KIRDI
"Oppenheimer", yönetmen Nolan'ın en çok hasılat elde eden 4. filmi oldu.
Öte yandan film, tüm zamanların en çok gişe hasılatını elde eden 2. Dünya Savaşı konulu film oldu ve bu sayede 527 milyon dolar hasılat elde eden "Dunkirk" filminin rekorunu kırmış oldu.
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