Christopher Nolan "Oppenheimer" oyuncusundan rolü küçük olduğu için özür diledi

SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan, Oppenheimer'ı izleyenler, filmde edebiyat tarihi ve felsefedeki en önemli metinlerden biri kabul edilen Bhagavad Gita'nın yer aldığı sahneye sosyal medyadan tepki göstermişti. Filmde bahsedilen sahnede Robert Oppenheimer rolündeki Cillian Murphy ve Jean Tatlock'ı canlandıran Florence Pugh, ilişki sırasında durup ayağa kalkıyor, kitaplığa giderek Bhagavad Gita'nın bir baskısını alıyor ve Murphy'den okumasını istiyor.

Murphy, Oppenheimer'ın ilk nükleer bomba patlatıldığında aklına gelen ve Bhagavad Gita'dan alıntılanan "Ben Ölüm oldum, dünyaların yok edicisi" dizesini okuyor ve ilişki yeniden başlıyor.

REKOR KIRDI

"Oppenheimer", yönetmen Nolan'ın en çok hasılat elde eden 4. filmi oldu.



Öte yandan film, tüm zamanların en çok gişe hasılatını elde eden 2. Dünya Savaşı konulu film oldu ve bu sayede 527 milyon dolar hasılat elde eden "Dunkirk" filminin rekorunu kırmış oldu.