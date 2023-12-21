Christopher Nolan: Oppenheimer şimdiye dek yaptığım en başarılı film

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Oppenheimer filmi, dünya çapında toplamda 954 milyon dolar hasılat elde etti. Indiana Jones ve The Marvels gibi filmlerin gişede beklentiyi karşılayamadığı 2023 yılında, Nolan imzalı Oppenheimer filmi büyük bir başarı yakaladı.
181 dakikalık uzunluğuyla Christopher Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olan "Oppenheimer", yılın en çok hasılat elde eden 3. filmi oldu.
"ŞİMDİYE KADAR ÇEKTİĞİM EN BAŞARILI FİLM"
Empire dergisine konuşan Nolan, "Robert Oppenheimer hakkında üç saatlik bir film yaptım. Yarısı siyah-beyaz olan 18 yaş sınırlı bir filmdi ve 1 milyar dolar kazandı" dedi.
İngiliz yönetmen "İşin en çılgın tarafı, Oppenheimer şimdiye kadar yaptığım en başarılı film. 20 senedir film çekiyorum ve Oppenheimer, İngiltere'de en çok kazanan filmim oldu. Bu yüzden, kendi deneyimimden yola çıkarak, sinema sektörünün geldiği noktadan çok memnunum diyebilirim. Tabii diğer filmlerin gişedeki başarısı ve seyircilerin salonlara geri dönmesi de bu görüşümde etkili oldu" dile getirdi.
Yönetmen, seyircilerib şaşırmak ve yeni şeyler görmek istediğini dile getirdi.
Öte yandan Oppenheimer, tüm zamanların en çok gişe hasılatını elde eden 2. Dünya Savaşı konulu film oldu ve bu sayede 527 milyon dolar hasılat elde eden "Dunkirk" filminin rekorunu kırmış oldu.
Son dönemde "Oppenheimer" filmiyle gündemde olan İngiliz yönetmen Christopher Nolan, sinema dünyasına pek çok başarılı yapım kazandırdı. Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Nolan, süper kahraman filminden bilim kurguya pek çok farklı türde filme imza attı.
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