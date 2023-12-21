Christopher Nolan: Oppenheimer şimdiye dek yaptığım en başarılı film

"ŞİMDİYE KADAR ÇEKTİĞİM EN BAŞARILI FİLM"

Empire dergisine konuşan Nolan, "Robert Oppenheimer hakkında üç saatlik bir film yaptım. Yarısı siyah-beyaz olan 18 yaş sınırlı bir filmdi ve 1 milyar dolar kazandı" dedi.

İngiliz yönetmen "İşin en çılgın tarafı, Oppenheimer şimdiye kadar yaptığım en başarılı film. 20 senedir film çekiyorum ve Oppenheimer, İngiltere'de en çok kazanan filmim oldu. Bu yüzden, kendi deneyimimden yola çıkarak, sinema sektörünün geldiği noktadan çok memnunum diyebilirim. Tabii diğer filmlerin gişedeki başarısı ve seyircilerin salonlara geri dönmesi de bu görüşümde etkili oldu" dile getirdi.