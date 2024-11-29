Christopher Nolan'dan Dune 2'ye övgüler: Mucizevi bir uyarlama

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen ve "Oppenheimer" ile Oscar kazanan Christopher Nolan, Variety'nin ödül değerlendirme raporları için meslektaşı Denis Villeneuve ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Christopher Nolan, ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan Dune'un devam filmi "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2" için şu sözleri söyledi:

"İkinci yarısını izledim ve bunun mucizevi bir uyarlama işi olduğunu düşünüyorum, ikinci yarıyı alıp hikayeye inanılmaz bir son yapmak. Çoğu uyarlama, şeyleri yoğunlaştırma ve basitleştirme sürecidir. Her iki filmi de özellikle ikinci filmi izlerken hissettiğim şey, bunun biraz daha fazla keşfetme, karmaşıklıklara inme ve kitapta olanın ötesinde bir dünya inşa etme eylemi olduğudur."