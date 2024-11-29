Christopher Nolan'dan Dune 2'ye övgüler: Mucizevi bir uyarlama
Usta yönetmen Christopher Nolan, başrollerini Timothee Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2"ye övgüler yağdırdı.
Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen ve "Oppenheimer" ile Oscar kazanan Christopher Nolan, Variety'nin ödül değerlendirme raporları için meslektaşı Denis Villeneuve ile bir söyleşi gerçekleştirdi.
Christopher Nolan, ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan Dune'un devam filmi "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2" için şu sözleri söyledi:
"İkinci yarısını izledim ve bunun mucizevi bir uyarlama işi olduğunu düşünüyorum, ikinci yarıyı alıp hikayeye inanılmaz bir son yapmak. Çoğu uyarlama, şeyleri yoğunlaştırma ve basitleştirme sürecidir. Her iki filmi de özellikle ikinci filmi izlerken hissettiğim şey, bunun biraz daha fazla keşfetme, karmaşıklıklara inme ve kitapta olanın ötesinde bir dünya inşa etme eylemi olduğudur."
"GÖRDÜĞÜM EN PARLAK BİLİMKURGU FİLMLERİNDEN"
Öte yandan Steven Spielberg de daha önce Dune serisinin ikinci filmi için "Şimdiye kadar gördüğüm en parlak bilimkurgu filmlerinden biri" demişti.
DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM 2 HAKKINDA
Dune 2 filmi, eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not aldı. Film dünya çapında 570 milyon dolar hasılat elde etti.
Filmde Paul, Harkonnen ailesinin saldırısından kurtulduktan sonra, Fremenlerle birlikte yaşamaya başlar. Fremenlerin yardımıyla, Arrakis'in kontrolüne yeniden sahip olmak ve evrenin kaderini değiştirmek için mücadele eder.
İlk film ile ikinci film arasındaki farkı açıklayan yönetmen Villeneuve, "Birinci film daha çok düşünsel tondaydı. Ancak devam filmi, aksiyon dolu, destansı bir savaş filmi. Çok daha yoğun olacak" dedi. İkinci filmde görsel açıdan da büyük değişiklikler yapıldığını ifade eden ünlü yönetmen, "Tekrar hissi istemiyordum. Her şey yeni" ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- N-Life Kültür&Sanat