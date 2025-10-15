Christopher Nolan'dan Dwayne Johnson'a övgüler: İnanılmaz bir performans
Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan, Dwayne Johnson'ın yeni filmi The Smashing Machine'deki performansına övgü yağdırdı.
Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen ve "Oppenheimer" ile Oscar kazanan Christopher Nolan, The Smashing Machine filminde başrol oynayan Dwayne Johnson hakkında konuştu.
Yönetmenler Birliği'nin podcast'i The Director's Cut'ta konuşan Nolan, The Smashing Machine yönetmeni Benny Safdie ile yaptığı röportajda Johnson'a övgüler yağdırdı.
Ünlü oyuncunun performansı için yürek parçalayıcı diyen usta yönetmen, "Bence inanılmaz bir performans. Sadece bu yıl değil, diğer yıllarda daha iyi bir performans göreceğinizi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
The Smashing Machine filmi, eski MMA dövüşçüsü Mark Kerr’in inişli çıkışlı hayatını ve bağımlılıkla mücadelesini konu alıyor.
Benny Safdie imzalı filmde; Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten rol alıyor.
- Etiketler :
- Sinema
- Christopher Nolan
- Dwayne Johnson