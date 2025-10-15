Christopher Nolan'dan Dwayne Johnson'a övgüler: İnanılmaz bir performans

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen ve "Oppenheimer" ile Oscar kazanan Christopher Nolan, The Smashing Machine filminde başrol oynayan Dwayne Johnson hakkında konuştu.

Yönetmenler Birliği'nin podcast'i The Director's Cut'ta konuşan Nolan, The Smashing Machine yönetmeni Benny Safdie ile yaptığı röportajda Johnson'a övgüler yağdırdı.

Ünlü oyuncunun performansı için yürek parçalayıcı diyen usta yönetmen, "Bence inanılmaz bir performans. Sadece bu yıl değil, diğer yıllarda daha iyi bir performans göreceğinizi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.